Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Sicherer Start in die Motorradsaison

Aalen (ots)

Mit den ersten warmen Frühlingstagen beginnt für viele Motorradfahrer endlich wieder die lang ersehnte Saison. Die Straßen trocknen ab, die Maschinen werden aus dem Winterschlaf geholt - und mit ihnen kehrt das vertraute Gefühl von Freiheit auf zwei Rädern zurück. Doch gerade zu Beginn der Motorradsaison mahnt die Polizei zur besonderen Vorsicht. Denn jedes Jahr steigt in den ersten Wochen der Saison die Zahl der Motorradunfälle merkbar an.

Noch fehlende Fahrpraxis und technische Mängel

Nach einer langen Winterpause fehlt vielen Fahrerinnen und Fahrern zunächst die notwendige Fahrpraxis. Reaktionsschnelligkeit, Blickführung und Fahrzeugkontrolle müssen erst wieder trainiert werden. Oftmals wird unterschätzt, wie stark sich die eigenen Fahrfertigkeiten über die Wintermonate abbauen. Gerade bei den ersten Ausflügen ist es wichtig, sich langsam wieder an die Fahrphysik zu gewöhnen und das Motorrad bewusst vorsichtig zu bewegen.

Auch technisch können die Motorräder nach Monaten im Stand Probleme aufweisen. Abgenutzte Reifen, schwache Bremsen oder eine fehlerhafte Beleuchtung sind ernstzunehmende Gefahrenquellen. Die Polizei empfiehlt daher dringend einen gründlichen Technikcheck vor der ersten Fahrt - im Zweifel durch eine Fachwerkstatt.

Mehr Risiken im Straßenverkehr

Nicht nur für Motorradfahrer selbst, auch für andere Verkehrsteilnehmer stellt die beginnende Saison eine Umstellung dar. Autofahrer müssen sich wieder daran gewöhnen, dass vermehrt Zweiräder auf den Straßen unterwegs sind. Gerade an Kreuzungen und beim Abbiegen wird das Motorrad leicht übersehen. Die Polizei rät daher zu defensivem Fahrverhalten, vorausschauendem Fahren und dem Tragen vollständiger Schutzkleidung - auch bei kurzen Strecken und warmem Wetter. Ein Sturz mit Jeans und T-Shirt kann schwerwiegende Verletzungen zur Folge haben, die mit der richtigen Schutzkleidung vermeidbar wären.

Appell an die Vernunft

2024 wurden bundesweit so viele Neuzulassungen von Motorrädern verzeichnet, wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Und Jahr für Jahr zählt das Polizeipräsidium Aalen bei Motorradunfällen eine hohe Zahl an Schwerverletzten und Toten, die im vergangenen Jahr mit 388 Unfällen mit Verletzungen ein neues Fünfjahreshoch erreichte - viele davon wären vermeidbar gewesen. Unangepasste Geschwindigkeit, unzureichender Abstand und Ablenkung gehören hierbei zu den Hauptursachen. Sowohl die Anzahl der Leichtverletzten wie auch die der Schwerverletzten hat in der vergangenen Motorradsaison deutlich zugenommen. In 70 Prozent der Unfälle mit verletzten Motorradfahrern wurde die Unfallursache durch die Zweiradlenker gesetzt.

Auch aufgrund der hohen Unfallzahlen ist eines der obersten Ziele polizeilicher Verkehrssicherheitsarbeit diese Zahlen zu senken und durch verschiedene Verkehrskontrollaktionen entsprechend präsent zu sein und zu sensibilisieren. Jede Tour sollte mit dem Bewusstsein starten, dass Motorradfahren ein höheres Risiko birgt weshalb eine entsprechend vorsichtige Fahrweise an den Tag gelegt werden sollte.

Darüber hinaus stehen auch übermäßige Geräuschemissionen weiter im Fokus polizeilicher Kontrollen, die insbesondere von technisch veränderten oder mangelhaften Fahrzeugen und einer entsprechenden Fahrweise verursacht werden können. Tragen auch Sie ihren Teil zu einem friedvollen Miteinander auf und an unseren Straßen bei. Anwohner an beliebten Ausflugsstrecken werden es Ihnen danken.

Sicher starten, statt riskieren

Die Motorradsaison bietet Fahrspaß, Freiheit und einzigartige Erlebnisse - doch Sicherheit muss immer an erster Stelle stehen. Mit einem technisch einwandfreien Fahrzeug, defensiver Fahrweise und der richtigen Schutzausrüstung steht einem erfolgreichen Start nichts im Wege. Das Polizeipräsidium Aalen wünscht allen Motorradfahrerinnen und -fahrern eine sichere und unfallfreie Motorradsaison.

