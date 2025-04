Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldungen für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 26.04.2025

Aalen (ots)

Stimpfach: Polizeihubschrauber zur Vermisstensuche

Seit dem 25.04.25 gegen 17:00 Uhr wurde ein 67-jähriger Mann aus Randenweiler vermisst. Dieser war mit einer schwarzen Hose, beigen Jacke und rot/grünen Strickmütze bekleidet. Im Rahmen der Suche war am 25.04.25 zwischen 22:41 bis 00:06 Uhr ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Mittlerweile konnte der Mann wohlbehalten durch Angehörige zwischen Randenweiler und Sperrhof in einem Wald gefunden werden.

Schwäbisch Hall: Unfall zwischen zwei Pkw

Am Freitagnachmittag gegen 15:35 Uhr kam es an der Kreuzung Mühlweg/Hessentaler Straße zu einem Unfall zwischen einem Ford Fiesta und einem Opel Zafira. Die 49-jährige Ford-Fahrerin übersah beim Rechtsabbiegen einen Opel Zafira, welcher auf der Hessentaler Straße in Richtung Stadtmitte fuhr. Die 57-jährige Opel-Fahrerin, ihr Beifahrer und die Dame im Ford blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils ca. 4.000 Euro.

