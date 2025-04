Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand in Bopfingen gelöscht

Aalen (ots)

Bopfingen-Kerkingen: Doch kein Großbrand in holzverarbeitendem Betrieb

Mehr als zehn Notrufe aus den umliegenden Ortschaften erreichten am Samstag gegen 12:15 Uhr die Rettungsleitstelle in Aalen. Auf dem Dach eines Gebäudes eines holzverarbeitenden Betriebs waren Flammen und dichter schwarzer Rauch zu erkennen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Insgesamt waren 96 Einsatzkräfte mit 13 Fahrzeugen vor Ort. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich mit fünf Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort, musste aber glücklicherweise nicht eingreifen. Es gab keine Verletzten. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Es stellte sich heraus, dass lediglich eine Folie des Dachs gebrannt hat, was auch die starke Rauchentwicklung hervor rief. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Auch der Sachschaden ist noch nicht zu beziffern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell