Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nortrup: Zeugen gesucht nach Unfallflucht - 13-Jähriger leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend ging ein 13-Jähriger am Fahrbahnrand der Straße "Im Kollrieden" gegen 17:50 Uhr spazieren, als sich von hinten ein silberner PKW nährte und dem Jungen über den Fuß fuhr. Der 13-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und kam anschließend leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle. Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen Mercedes Vito mit dem Kennzeichenfragment BSB-???? gehandelt haben.

Hinweise zum Unfall/-verursacher nimmt die Polizei Bersenbrück unter 05439/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell