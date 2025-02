POL-S: Prüfpersonal bei Fahrkartenkontrolle angegangen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Unbekannte haben am Freitag (21.02.2025) oder Samstag (22.02.2025) an der Bundesstraße 10 einen Sattelauflieger gestohlen. Der 57 Jahre alte Fahrer stellte den Auflieger am Freitag, gegen 14.30 Uhr an der Ausfahrt Neuwirtshaus in einer Nothaltebucht in stadteinwärtiger Richtung ab. Als er am nächsten Morgen gegen 11.30 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass der Sattelauflieger mit dem ...

mehr