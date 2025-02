POL-S: Unbekannte stehlen Sattelauflieger - Zeugen gesucht

Stuttgart- Möhringen /- Untertürkheim (ots) - Unbekannte sind am Mittwochabend (26.02.2025) in ein Einfamilienhaus an der Kießstraße und in eine Wohnung an der Augsburger Straße eingebrochen. An der Kießstraße hebelten die Einbrecher gegen 19.20 Uhr die Terrassentür auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und stahlen mehrere Schmuckstücke. An der Augsburger Straße ...

mehr