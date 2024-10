Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Vollbrand eines Fachwerkhauses in Menden

Sankt Augustin (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin wurde heute um 03:38 Uhr zu einem Brand mit Menschenleben in Gefahr zur Siegstraße in Menden alarmiert, nachdem ein Anrufer ein Feuer in einem Restaurant meldete. Ob sich noch Personen im Gebäude befanden, war zu diesem Zeitpunkt unklar. Glücklicherweise stellte sich beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte heraus, dass bereits alle sieben Bewohner das Haus eigenständig verlassen hatten. Jedoch befand sich das Erdgeschoss bereits in Vollbrand.

Trotz einer zügigen Alarmstufenerhöhung und dem damit verbundenen Ausrücken aller verfügbaren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, konnte diese ein Übergreifen des Feuers auf das Obergeschoss und den Dachstuhl nicht verhindern. Ein angrenzender Gebäudeteil sowie die umliegenden Gebäude schützten die Ehrenamtlichen jedoch erfolgreich vor den Flammen.

Das Feuer wurde zwischenzeitlich von Außen mit bis zu sechs C-Rohren sowie zwei Wasserwerfern der beiden Sankt Augustiner Drehleitern bekämpft. Aufgrund der Bauweise des Fachwerkhauses und der Brandausdehnung war ein Innenangriff nicht möglich, eine Einsturzgefahr konnten die Baufachberater vor Ort nicht ausschließen.

Gegen 5:30 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten werden sich jedoch vermutlich bis in die Mittagsstunden erstrecken. Zur Unterstützung bei den Nachlöscharbeiten wurde das Speziallöschgerät Cobra der Feuerwehr Eitorf nachgefordert, die mit zehn Einsatzkräften anrückte und ebenfalls Löscherfolge erzielte.

Die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin war mit 90 Ehrenamtlichen im Einsatz, zusammengerechnet waren mehr als 110 Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr an der Einsatzstelle. Die Feuerwehr Troisdorf stellte zusätzlich in Mülldorf den Grundschutz für das Stadtgebiet.

Die Siegstraße wurde zwischen Raiffeisenstraße und Burgstraße für den Verkehr gesperrt, voraussichtlich kann eine Spur nach Abschluss der Arbeiten im Laufe des Tages wieder geöffnet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell