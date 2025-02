Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart- Möhringen /- Untertürkheim (ots)

Unbekannte sind am Mittwochabend (26.02.2025) in ein Einfamilienhaus an der Kießstraße und in eine Wohnung an der Augsburger Straße eingebrochen. An der Kießstraße hebelten die Einbrecher gegen 19.20 Uhr die Terrassentür auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und stahlen mehrere Schmuckstücke. An der Augsburger Straße gelangten die Unbekannten gegen 00:30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Diebe durchwühlten Schränke und nahmen eine Bauchtasche mit, in der sich diverse Wertgegenstände und persönliche Dokumente befanden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

