POL-S: Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe -Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg - und des Polizeipräsidiums Stuttgart

Karlsruhe/Stuttgart/Kiel (ots)

Weiterer Erfolg im Kampf gegen mutmaßliche Cyberkriminelle - Wohnung durchsucht und Tatverdächtiger festgenommen

Nachdem Ermittler bereits am 06.06.2024 in der Ukraine eine Wohnung und ein Callcenter durchsucht haben (siehe gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 14.06.2024, abrufbar auch unter https://t1p.de/rgltz), ist der Kriminalpolizei Stuttgart ein weiterer Tatverdächtiger ins Netz gegangen. Die Ermittler aus Stuttgart durchsuchten am Mittwochmorgen (26.02.2025) mit Unterstützung der Kieler Kriminalpolizei und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg die Wohnung eines 27 Jahre alten Mannes in Kiel und beschlagnahmten Beweismittel, die nun ausgewertet werden. Der Durchsuchung waren umfangreiche und intensive Ermittlungen vorausgegangen, die schließlich auf die Spur des Tatverdächtigen und dessen Aufenthaltsort in Kiel führten. Der 27-Jährige steht im Verdacht, seit mindestens November 2021 als Mitarbeiter des in der Ukraine durchsuchten Callcenters gutgläubige Menschen angeworben und sie mit hohen Gewinnversprechen zur Geldanlage bewogen zu haben. Durch geschickte Gesprächsführung und fingierte Internetauftritte gewann er so das Vertrauen der Betrogenen, die teilweise beträchtliche Summen zumeist in Kryptowährungen investierten. Der festgenommene 27-jährige Tatverdächtige wurde bereits dem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat den vom Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg erwirkten Haftbefehl in Vollzug gesetzt.

