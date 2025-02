POL-S: Hochwertigen Mercedes gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Stammheim (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend (25.02.2025) an der Segelfalterstraße eine 23 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die Frau war gegen 22.00 Uhr in der Segelfalterstraße unterwegs, als ihr ein unbekannter Mann folgte. Vor ihrer Wohnanschrift stellte sich der Unbekannte mit geöffneter Hose vor sie und manipulierte an seinem Glied. Nachdem die 23-Jährige ihn darauf ansprach, ging der ...

mehr