Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Aufmerksame Hausbewohnerin überrascht Diebe | Tresor entwendet

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag, 4. Januar, in ein Haus an der Straße Morjansbusch eingebrochen. Die Hausbewohnerin überraschte die Diebe auf frischer Tat, die daraufhin flüchteten. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendeten sie einen Tresor indem sich persönliche Dokumente, Schmuck und Bargeld befand.

Nach eigenen Angaben hielt sich die Hausbewohnerin gegen 4 Uhr in der 1. Etage ihres Hauses auf, als sie dort auf zwei dunkel gekleidete, maskierte Männer traf. Daraufhin machte sich die Frau laut bemerkbar und die Täter ergriffen die Flucht. Anschließend verständigte sie die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Verdächtigen führte nicht zum Erfolg.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten sich die Männer zunächst Zugang zum Garten hinter dem Haus verschafft. Anschließend öffneten sie gewaltsam ein Kellerfenster und gelangten so in das Haus. Dort entwendeten sie mit Hilfe eines Rollbretts vermutlich zunächst den Tresor und schafften diesen aus dem Haus. Danach kehrten sie zurück und trafen auf die Hausbewohnerin. Aufgrund des hohen Gewichts und der Größe des Tresors ist außerdem zu vermuten, dass an der Tat mehrere Personen beteiligt waren und sich das mutmaßliche Fluchtfahrzeug in unmittelbarer Nähe zum Tatort befand.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 209 zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell