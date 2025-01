Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei stellt 34-jährigen nach Autoeinbruch | Haftbefehl

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch, 1. Januar, einen 34-jährigen Mann nach einem versuchten Autoeinbruch in Lürrip vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter erließ am Donnerstag, 2. Januar, Untersuchungshaft gegen ihn.

Gegen 18.50 Uhr meldete ein Zeuge einen versuchten Einbruch in ein Firmenfahrzeug an der Krefelder Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte Dank des Zeugenhinweises kurz darauf zum Erfolg. Die Beamten stellten einen Tatverdächtigen, auf den die Beschreibung passte, an der Krefelder Straße. Bei der anschließenden Durchsuchung des 34-Jährigen fanden die Polizisten bei ihm einbruchstypische Gegenstände und stellten diese sicher. Das Firmenfahrzeug wies Einbruchsspuren und daraus resultierende Beschädigungen am Beifahrerfenster auf.

Die Beamten nahmen den 34-Jährigen, der keine gefestigten Wohnverhältnisse und keine sonstigen Bindungen vorweisen kann, vorläufig fest. Er ist unter anderem wegen Diebstahl- und Einbruchsdelikten bereits mehrfach in Erscheinung getreten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Haftrichter wegen Fluchtgefahr am Donnerstag Untersuchungshaft. (JL)

