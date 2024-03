Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Wilhelmshaven ohne Verletzte

Wilhelmshaven (ots)

Am 20.03.2024 ereignete sich gegen 16:10 Uhr ein Auffahrunfall in der Berliner Straße in Höhe der tom-Brok-Straße mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Eine 42-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Ford, ein 60-jähriger Fahrer eines Pkw Peugeot und ein 51-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes befuhren in genannter Reihenfolge die Berliner Straße in nördliche Richtung.

In Höhe der Einmündung zur tom-Brok-Straße hielten die 42-Jährige und der 60-Jährige mit ihren Fahrzeugen verkehrsbedingt an. Dies übersah der 51-Jährige, der mit seinem Fahrzeug auf den Pkw Peugeot auffuhr, der auf den Ford geschoben wurde. Es entstand an allen Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell