Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 23.10.2024: Einbruch in Bäckerei

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Adersheimer Straße, 21.10.2024, 18:30 Uhr - 22.10.2024, 05:00 Uhr

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Bäckereifiliale in der Adersheimer Straße in Wolfenbüttel. Die Einbrecher warfen hierzu eine gläserne Seitentür des Geschäftes ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Es konnte Bargeld erbeutet werden.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf über 2500EUR.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter 05331/933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell