Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach versuchtem Taschendiebstahl - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochmittag (26.02.2025) versucht, in der Schmidener Straße zwei Senioren zu bestehlen. Der Täter stieg gegen 12.10 Uhr an der Haltestelle Kleiner Ostring aus einem Bus und näherte sich einem älteren Paar von hinten, das mit elektrischen Rollstühlen unterwegs war. Offenbar hatte er vor, eine Tasche des Paars zu stehlen. Ein 54-jähriger Mann erkannte das Vorhaben, warnte das Paar und alarmierte die Polizei, sodass der Unbekannte ohne Beute die Flucht ergriff. Der Mann und die Frau mit den Rollstühlen, sowie Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +49 711 8990 3600 in Verbindung zu setzen.

