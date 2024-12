POL-HAM: Auto stößt mit Fußgängerin zusammen - 61-Jährige verletzt

Hamm-Heessen (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Samstag, 14. Dezember, an der Kreuzung Ahlener Straße / Dasbecker Weg, haben sich zwei Personen leicht verletzt. Gegen 22 Uhr befuhr die 19-jährige Fahrerin eines VW den Dasbecker Weg in östliche Richtung. Vor der 19-jährigen Frau aus Hamm befand sich ein 32-jähriger Autofahrer, der unmittelbar östlich der Kreuzung Ahlener Straße / Dasbecker Weg verkehrsbedingt ...

mehr