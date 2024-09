Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Praxis an der Scharnhorststraße - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10.09., 18:35 Uhr bis 11.09., 08:30 Uhr) in eine Physiotherapiepraxis an der Scharnhorststraße eingebrochen und haben Bargeld entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter durch ein Fenster Zugang zur Praxis. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und hebelten Spinde auf. Anschließend entwendeten sie Bargeld und flüchteten unerkannt.

Die Polizei bitte mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell