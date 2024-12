Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - VW Passat in der Asternstraße beschädigt

Nordhorn (ots)

Zwischen dem 5. Dezember 20.00 Uhr und 6. Dezember 19.30 Uhr wurde ein am rechten Fahrbahnrand der Asternstraße Höhe der Hausnummer 20 abgestellter grauer VW Passat von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer an der hinteren (Fahrerseite) Tür und Felge beschädigt. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell