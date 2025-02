POL-PDMT: Schulwegkontrollen mit Schwerpunkt Sicherheitsgurt

Nastätten (ots) - Am Montag, den 24.02.2025 konnten durch eine Polizeistreife im Bereich der Oranienstraße/Brückwiese/Schwalbacher Straße in Nastätten fünf beschmierte Wahlplakate der Parteien CDU, SPD und BÜNDNIS 90/GRÜNE festgestellt werden. Auf den Plakaten wurden die jeweiligen Kandidaten u.a. mit Tränen, Blut in den Mundwinkeln, unleserlichen Strichen versehen, sowie das Wort "Krieg" aufgesprüht. ...

