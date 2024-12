Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Körperverletzung am Bahnhof Radeberg

Radeberg (ots)

Am 11. Dezember 2024, gegen 20:55 Uhr, ereignete sich am Bahnhof Radeberg ein gewalttätiger Vorfall. Ein 26-jähriger Tunesier und ein 23-jähriger Syrer griffen gemeinsam einen 27-jährigen Tunesier an.

Die Angreifer schlugen auf das Opfer ein und warfen eine Glasflasche in dessen Richtung, die jedoch nicht traf. In diesem Moment griff ein Beamter der Bundespolizei, der sich außer Dienst befand und zivil unterwegs war, ein und versuchte, die beiden Parteien zu trennen.

Ein Zugbegleiter setzte einen Notruf ab und alarmierte die Bundespolizei, woraufhin Streifen der Landespolizei und der Bundespolizei kurz darauf am Bahnhof eintrafen. Die Beamten überprüften die Beteiligten, die vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und anderen Drogen standen.

Infolgedessen wurde gegen den 26-jährigen Tunesier und den 23-jährigen Syrer ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden