POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen für den Ostalbkreis:

Westhausen: Vorfahrt missachtet:

Am Samstagmittag gegen 13:20 Uhr wollte ein 51-jähriger VW-Fahrer in der Abfahrt von der B29 nach links in die Deutschordenstraße in Richtung Westhausen abbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden Pkw einer 56-jährigen VW-Fahrerin und kollidierte mit diesem im Einmündungsbereich. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 13.500 Euro.

Heubach: Mehrere Verletzte bei Zusammenstoß im Kreisverkehr:

Am Sonntagmorgen gegen 03:10 Uhr befuhren ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 20-jähriger VW-Golf Fahrer hintereinander die L1161 von Mögglingen in Richtung Heubach. Am Ortsbeginn Heubach fuhr der Lenker des Mercedes ordnungsgemäß in den Kreisverkehr ein und wollte den Kreisverkehr einmal umrunden, um hinter dem zuvor hinter ihm fahrenden Golf-Fahrer zu gelangen. Der Golf-Fahrer fuhr jedoch entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes. Der Pkw VW-Golf des Unfallverursachers war mit drei Personen besetzt. Ein 17-jähriger Mitfahrer wurde schwer verletzt. Ein weiterer 12-jähriger Mitfahrer sowie wie der Fahrer selbst wurden leichtverletzt. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Gegen die beiden unfallbeteiligten Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennen eingeleitet und mussten jeweils ihren Führerschein abgeben. Der Gesamtschaden beträgt 45.000 Euro.

Aalen: BMW flüchtet vor Polizeikontrolle:

Am Sonntagmorgen gegen 03:15 Uhr sollte in Aalen in der Bahnhofstraße einen schwarzen 5er BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der unbekannte Fahrer des BMW entzog sich der Kontrolle und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Wilhelmstraße in Richtung Wasseralfingen. Dabei überholte er mehrere dort fahrende Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit und geringen Seitenabstand. Der BMW flüchtete in Wasseralfingen weiter auf der L1029 und der B290 in Richtung Ellwangen. Auf der B290, an der Einmündung Schwabsberg, bog er nach links ab und gefährdete dort einen entgegenkommenden Pkw, welcher sein Fahrzeug bis zu Stillstand abbremsen musste. Der BMW setzte seine Flucht fort und fuhr über die K3319 nach Ellwangen und dort weiter auf der L1060 nach Röhlingen, wo die direkte Verfolgung durch die Polizeistreife abgebrochen wurde. Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Ergebniss. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen zu dem flüchtigen Fahrer aufgenommen. Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise des BMW gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 zu melden. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Fahrerzeugführer geben können, werden ebenfalls gebeten sich dort zu melden.

Unterschneidheim/Zipplingen: Eine leichtverletzte Person bei Brand zweier Pkw:

Am Sonntagmittag gegen 12:00 Uhr geriet ein PKW bei Schweißarbeiten durch den Besitzer in Brand. Der Brand griff auf einen zweiten PKW des Besitzers über. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort. Ein RTW war ebenfalls im Einsatz, da sich der 64-jährige Eigentümer beim Löschversuch leichte Verbrennungen zuzog. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

