POL-BO: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in Herne

Bochum (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am heutigen 21. Oktober, gegen 8.30 Uhr, in Bochum-Weitmar. Ein 87-jähriger Bochumer wollte mit seinem Auto im Bereich der Elsa-Brändström-Straße, zwischen den Straßen "Am Thie" und "Am Hunnepoth", rückwärts in eine Einfahrt fahren. Dabei kam es zu einer Kollision mit seiner 86-jährigen Ehefrau, die sich außerhalb des Fahrzeugs befand. Der Bochumer fuhr dann ...

mehr