Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen für den Rems-Murr-Kreis: Zeugenaufruf

Aalen (ots)

Fellbach: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bereits am 12.04.2025 gegen 12:05 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß einer Fußgängerin mit einem Elektromobil an der Fußgängerampel der Stuttgarter Straße in Fellbach auf Höhe der Täschenstraße. Dabei fuhr eine ca. 70- jährige Frau mit grauen Haaren beim Überqueren der Stuttgarter Straße mit einem roten Elektromobil über den Fuß einer entgegenkommenden 69-jährigen Fußgängerin und verletzte diese am Fuß. Die Fahrerin des Elektromobils erkundigte sich zwar kurz nach dem Wohlergehen der Frau, entfernte sich aber anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 entgegen.

