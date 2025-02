PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Autodiebe schlagen zu +++ Mülltonnenbrand +++ Schmierereien an Schule +++ Fahrzeug des DRK beschädigt +++ Kind bei Unfall verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Autodiebe schlagen zu,

Kronberg, Am Auernberg, Freitag, 07.02.2025, 16 Uhr bis Montag, 10.02.2025, 8 Uhr

(ro)Zwischen Freitag und Montag haben Autodiebe in Kronberg zugeschlagen. Ihre Beute: zwei hochwertige Fahrzeuge im Gesamtwert von 105.000 Euro. Zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 8 Uhr machten sie sich auf einem Firmengelände in der Straße "Am Auernberg" an zwei grauen Kia EV6 zu schaffen. In beiden Fällen gelangten sie auf unbekannte Art und Weise ins Fahrzeuginnere. An den entwendeten Fahrzeugen waren zuletzt die Kennzeichen "F-KD 1147" und "F-KD 1112" angebracht. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

2. Mülltonnenbrand,

Bad Homburg, Kirdorf, Usinger Weg, Montag, 10.02.2025, 16.30 Uhr

(ro)Am Montagnachmittag kam es im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf zu einem Mülltonnenbrand. Gegen 16.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in den Usinger Weg gerufen, da dort eine Großraummülltonne brannte. Seitens der Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ein Übergreifen auf angrenzende Wohnhäuser war zu jeder Zeit ausgeschlossen. Kurz vor dem Brand soll sich ein etwa 1,80 Meter großer Mann mit schwarzen kurzen Haaren und schwarzem Drei-Tage-Bart im Bereich der Mülltonnen aufgehalten haben. Er trug eine schwarze Hose und ein lachsfarbenes T-Shirt. Inwieweit der Mann mit dem Brand zusammenhängt, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei von einer vorsätzlichen Zerstörung aus und ermittelt wegen Sachbeschädigung. Mögliche Hinweise im vorliegenden Fall nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Schmierereien an Schule,

Bad Homburg, Hessenring, Sonntag, 09.02.2025, 15 Uhr bis Montag, 10.02.2025, 9.35 Uhr

(ro)Vandalen haben zwischen Sonntag und Montag eine Schule in Bad Homburg beschmiert. Die bislang unbekannten Täter verunstalteten einen Holzzaun und -tisch auf dem Schulgelände im Hessenring mit Schriftzügen. Wer die Beschädigungen verursacht hat, ist bislang unklar. Die Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer die Tat beobachtet hat oder in anderer Weise zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen kann, wird um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 gebeten.

4. Fahrzeug des DRK beschädigt,

Bad Homburg, Dornholzhausen, Dornholzhäuser Straße, Mittwoch, 05.02.2025, 9 Uhr bis Freitag, 07.02.2025, 10 Uhr

(ro)In Bad Homburg-Dornholzhausen haben Vandalen zwischen Mittwoch und Freitag ein Fahrzeug des DRK beschädigt. Unbekannte verunstalteten im genannten Zeitraum die Motorhaube des in der Dornholzhäuser Straße in Höhe der Kindertagesstätte abgestellten Ford Transit mit schwarzer Farbe, bevor sie unerkannt das Weite suchten. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei in Bad Homburg ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

5. Kind bei Unfall verletzt,

Königstein, Bischof-Kindermann-Straße, Montag, 10.02.2025, 13 Uhr

(ro)In Königstein wurde bei einem Unfall mit einem Auto ein Kind schwer verletzt. Ein 12-Jähriger war gegen 13 Uhr zusammen mit anderen Schülern zu Fuß in der Bischof-Kindermann-Straße in Richtung Bischof-Kaller-Straße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Junge rückwärts auf die Fahrbahn, als gerade eine Frau in ihrem Fiat langsam an der Gruppe vorbeifuhr. Vermutlich kam der Schüler zu Fall, da ein Band seines Ranzens am Fahrzeug hängen blieb. Der Junge musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

