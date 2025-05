POL-FR: Emmendingen: Croissant-Crash sorgt für Blaulichteinsatz

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 08.05.2025, im Zeitraum von 9:30 Uhr bis 10:45 Uhr soll in der Tiefgarage am Viehmarktplatz in Waldshut ein VW Transporter am hinteren linken Fahrzeugheck beschädigte worden sein. Dabei entstand ein Sachschaden von mehr als 1.500 EURO. Das Polizeirevier Waldshut (07751 8316 531) sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verursacher geben können. ...

mehr