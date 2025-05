Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Firmengebäude

Edenkoben (ots)

Unbekannte Täter brachen am 11.05.2025 zwischen 01:45 Uhr und 07:45 Uhr in ein Firmengebäude in der Weinstraße in Edenkoben ein. Im Inneren wurden mehrere Schränke aufgebrochen und durchwühlt. Was genau entwendet wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist der derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Haben Sie in der Nacht vom 11.05.2025 etwas Verdächtiges in der Weinstraße beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323-9550 oder per E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de

