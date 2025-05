Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Streit eskaliert

Landau (ots)

Am gestrigen Samstagabend eskalierte in der Landeckstraße in Landau ein Streit zwischen einem 22-jährigen Autofahrer und einem 57-jährigen Busfahrer, sodass der Busfahrer leicht verletzt wurde. Grund dieses Streits war ein Abbiegevorgang des Busfahrers vom Westring in die Westbahnstraße. Da der 22-Jährige Autofahrer an der selben Kreuzung aufgrund einer Roten Ampel warten musste, ging er davon aus, dass der Busfahrer das Rotlicht missachtet hatte. Im Anschluss verfolgte der 22-Jährige den Bus bis zur Landeckstraße und bremste ihn bis zum Stillstand aus. Das anschließende Streitgespräch zwischen den beiden eskalierte derart, dass der 22-Jährige dem 57-jährigen Busfahrer Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Aus Angst fuhr der Busfahrer noch bis nach Mörzheim weiter, wo er anhielt und sich ärztlich versorgen ließ. Da der Busfahrer nicht mehr fahrtüchtig war, blieb der Bus an der Bushaltestelle in Mörzheim stehen. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen den 22-Jährigen wurde eingeleitet.

