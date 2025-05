Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim - Einbruch in Baucontainer

Billigheim-Ingenheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter in einen Baucontainer in der Industriestraße in Billigheim-Ingenheim ein. Die unbekannten Täter entwendeten Baumaschinen in einem Wert von mehreren tausend Euro.

Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

