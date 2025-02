POL-MFR: (188) Einbruch in Spielothek - Zeugen gesucht

Fürth (ots) - Eine Mitteilung mit bedrohlichem Inhalt löste am Samstagabend (22.02.2025) einen größeren Polizeieinsatz in Fürth aus. Die Maßnahmen konnten inzwischen ohne relevante Feststellungen reduziert werden. Am frühen Abend ging eine Mitteilung ein, die einen unkonkreten bedrohlichen Inhalt hatte. Aufgrund der bevorstehenden Bundestagswahl ist die Polizei derzeit in erhöhtem Maße wachsam und sensibel. Aus ...

