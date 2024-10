Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Donnerstag, 31.10.2024.

Landkreis Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Osterholz

Verkehrsunfallflucht

+++ Zeugen gesucht +++

Ritterhude - Am Mittwochmorgen, gegen 10:35 Uhr, kam es in der Straße Am Großen Geeren in Höhe der dortigen Arztpraxis zu einem Verkehrsunfall. Eine 71- jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw Opel Meriva die Straße Am Großen Geeren in Fahrtrichtung der Fergersbergstraße. In Höhe der Arztpraxis musste sie mit ihrem Pkw verkehrsbedingt anhalten. Zeitgleich fuhr ein männlicher Fahrzeugführer eines schwarzen Kombis von dem Parkplatz der Arztpraxis nach links auf die Straße Am Großen Geeren und touchierte dabei den vorderen linken Kotflügel des Pkw der 71-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der derzeit unbekannte Fahrzeugführer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Fergersbergstraße. Zeugen werden gebeten, Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Fahrzeugführer bei der Polizei Ritterhude unter 04292-811740 zu melden.

Landkreis Verden

Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Ottersberg. Am Mittwochmorgen musste ein 62jähriger Motorradfahrer aus Ottersberg auf der Quelkhorner Landstraße hinter dem Transporter eines 53-Jährigen bremsen. Auf der feuchten Fahrbahn verlor er dabei die Kontrolle und kommt zu Fall. Das Motorrad rutschte gegen und anschließend unter den Transporter, so dass an beiden Fahrzeugen ein Schaden von etwa 1.200 EUR entstand. Der Motorradfahrer musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Betrunkener verursacht Auffahrunfall

Achim-Baden. Am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, fuhr ein 66-jähriger Achimer in der Bahnhofstraße mit seinem VW Caddy auf den an einer Einmündung stehenden Dacia einer 61-jährigen Thedinghausenerin auf. Polizeibeamte stellten bei dem Autofahrer Alkoholgeruch fest. Das Ergebnis des Atemalkoholtests war derart hoch, dass eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt werden musste. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 5.500 EUR. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Gefälschte internationale Führerscheine

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein holländischer Pkw auf der BAB 1, in Fahrtrichtung Hamburg kontrolliert. Der Fahrer legte zwei internationale Führerscheine vor, die als "Fantasiedokumente" beschlagnahmt wurden. Er konnte aber einen gültigen türkischen Führerschein vorweisen. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch den 30.10.24 um 19.30 Uhr befuhr ein 40-jähriger Fahrer eines LKW mit Anhänger die BAB 1 in Richtung Hamburg. Vor ihm fuhr ein 53-jähriger Fahrer eines Sattelzuges. Aufgrund Staubildung musste der 53-jährige Sattelzugfahrer abbremsen. Der 40-Jährige fuhr aus bisher unbekannten Gründen auf den LKW mit Anhänger auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der 53-jährige Sattelzugfahrer wurde leicht verletzt. Sachschäden an beiden Fahrzeugen ca. 30000 Euro

Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und 6 leicht verletzten Personen

Eine 19-Jährige befuhr mit einem Pkw die BAB 27 in Richtung Walsrode. Als die Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr der hinter ihr fahrende 32-Jährige mit seinem Pkw aus zunächst unbekannten Gründen auf ihren Pkw auf. Im Anschluss fuhr eine 22-Jährige mit ihrem Pkw auf den zuvor verunfallten Pkw des 32-Jährigen auf und in der Folge fuhr ein weiterer Fahrer, 21 Jahre, mit seinem Pkw auf den Pkw der 22-Jährigen auf. Es ist davon auszugehen, dass alle den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht einhielten. Bei dem 32-jährigen Pkw-Fahrer konnte bei der Unfallaufnahme eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Insgesamt wurden 6 Personen durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 31500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell