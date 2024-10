Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Kita++Werkzeuge gestohlen++Pkw übersehen++Motorradfahrer schwer verletzt++Blitzer wiederholt beschädigt++Automaten aufgebrochen++Nachbarn verhindern Betrug von falschen Bankmitarbeitern+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Kita+ Achim. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Büro einer Kita in der Verdener Straße ein. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und entwendeten Bargeld aus dem Büro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Personen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Werkzeuge gestohlen+ Achim. In der Herbert-Ludwig-Straße kam es in der Zeit von Montag 17 Uhr bis Dienstag 07 Uhr zu einem Diebstahl von Werkzeugen. Die Täter brachen auf einem Firmengelände einen Baucontainer und eine Box eines Lkw auf. Anschließend stahlen sie die Werkzeuge und flüchteten vermutlich mit einem unbekannten Fahrzeug. Hinweise zu den Taten können der Polizei Achim unter 04202-9960 gemeldet werden.

+Pkw übersehen+ Oyten. An der Kreuzung der Hamburger Straße zur Schaphuser Dorfstraße stieß am Dienstagvormittag, gegen 09.30 Uhr, ein 65 Jahre alter Fahrer eines VW mit einem 18 Jahre alten Fahrer eines Peugeot zusammen.

Der 65-Jährige wartete an der Einmündung zur L168 und übersah beim Anfahren den Peugeot. Er stieß mit dem Fahrzeug zusammen und verletzte den 18-Jährigen leicht. Der Sachschaden wird auf ca. 5.500 Euro geschätzt.

+Motorradfahrer schwer verletzt+ Oyten. Am Dienstagabend, gegen 22.45 Uhr, kam es auf der Kreuzung Oyterdamm zur Anschlussstelle Sebaldsbrück zu einem Unfall mit einem Motorrad und einem Sprinter.

Der 26-jährige Fahrer des Sprinters wollte vom Oyterdamm nach links auf die A27 in Richtung Walsrode auffahren. Der 55-jährige Motorradfahrer befuhr die L168 in Richtung Oyten. Beim Abbiegen übersah der 26-Jährige den Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Nach ersten Informationen hatte der 55-Jährige möglicherweise das Rotlicht der Ampel missachtet.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 26-Jährige verletzte sich ebenfalls leicht. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.500 Euro.

Die Polizei sucht mögliche Zeugen zu dem Unfall. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Blitzer wiederholt beschädigt+ Kirchlinteln. Zum bereits viertel Mal wurde ein mobiler Blitzer des Landkreis Verden beschädigt. Zuletzt war der Blitzer im Bereich Kohlenförde aufgestellt. Weitere Taten gab es bereits am 19.07.2024 und 22.07.204 in der Weitzmühlener Straße und am 28.07.2024 in der Verdener Straße.

Nach ersten Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die Taten in Zusammenhang stehen. Bei der letzten Tat konnten Zeugen eine Person von dem Blitzer in Richtung des Sportplatzes in der Birkenstraße wegrennen sehen. Die männliche Person war ca. 170 - 175 cm groß, trug eine dunkle Jacke, eine Pudelmütze und hatte einen Rucksack dabei.

Die Polizei sucht mögliche Zeugen, die zu dem Zeitpunkt in dem Bereich unterwegs gewesen sind und Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können. Sie werden gebeten, sich unter 04231-8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Automaten aufgebrochen+ Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Zigarettenautomaten in der Hauptstraße in Scharmbeckstotel gelang es unbekannten Tätern diesen zu öffnen und den Inhalt zu stehlen. Am Dienstag, gegen 22.15 Uhr, fiel der beschädigte Automat auf. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu der Tat der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Nachbarn verhindern Betrug von falschen Bankmitarbeitern+ Lilienthal. Telefonbetrüger gaben sich am Dienstagmittag einer Seniorin gegenüber als Bankmitarbeiter aus und erzählten der Frau, dass eine Mitarbeiterin der Bank Geld von den Konten stehlen würde und die Frau ihr Geld abholen müsse, um es zu sichern. Sie erhielt auch Anweisungen, Ausreden für den hohen Geldbetrag zu nennen. Auf dem Rückweg traf die Seniorin auf eine Nachbarin, die misstrauisch wurde und einen weiteren Nachbarn um Rat fragten. Dieser erkannte den Betrug und informierte die Polizei. Ein finanzieller Schaden ist der Seniorin nicht entstanden.

Bei der Betrugsmasche mit falschen Bankmitarbeitern geben sich die Anrufer als Mitarbeiter einer örtlichen Bank aus und erzählten den Seniorinnen und Senioren von einem anderen Mitarbeiter, der Gelder stehlen soll. Um das Geld zu schützen, werden die Senioren aufgefordert, das Geld von der Bank zu holen und zu Hause zu lagern.

Ähnlich wie bei anderen Betrugsmaschen, versuchen die Betrüger die Senioren dauerhaft am Telefon und im Gespräch zu halten. Für die Abhebung des Geldes geben die Betrüger auch verschiedene Ausreden vor, damit der Betrug nicht auffällt. Das Geld soll anschließend zur Sicherung an einen weiteren Mitarbeiter abgeholt werden.

