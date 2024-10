Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +In Container eingebrochen++Fahrradfahrerin übersehen++Kabel entwendet++Pedelecfahrerin leicht verletzt++Abstand zu gering+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+In Container eingebrochen+ Langwedel. Auf einer Baustelle Am Bullergraben kam es am Wochenende zu einem Einbruch in einen Container. In der Zeit von Freitag 14 Uhr bis Montag 07 Uhr räumten bislang unbekannte Täter zunächst ein Metallgerüst weg, um an den Container zu gelangen. Aus dem Inneren stahlen sie mehrere gefüllte Plastikkanister. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Langwedel unter 04232-934910 mitzuteilen.

+Fahrradfahrerin übersehen+ Verden. Beim Ausfahren aus einer Grundstückseinfahrt im Brunnenweg übersah am Montagmorgen, gegen 08.20 Uhr, eine 43-jährige Fahrerin eines Ford eine von links kommenden Fahrfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 66-jährige Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand ein geringer Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Kabel entwendet+ Schwanewede. Am Wochenende, von Freitag 13 Uhr, bis Montag 07 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter über 100 m Kupferkabel von einer Baustelle in der Hinnebecker Straße. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Hinweise zu der Tat oder verdächtigten Fahrzeugen können der Polizei Schwanewede unter 0420-918650 mitgeteilt werden.

+Pedelecfahrerin leicht verletzt+ Osterholz-Scharmbeck. Auf der Schwaneweder Straße kam es am Montagabend, gegen 17.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Ford und einem Pedelec. Nach ersten Informationen fuhr die 65-jährige Fahrradfahrerin bei Rot über die Ampelkreuzung. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Ford eines 77-Jährigen, der von der Straße Heidkrug auf die B74 abbiegen wollte. Die Fahrzeuge stießen zusammen und die Frau verletzte sich leicht. Sie kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

+Abstand zu gering+ Lilienthal. Eine 53-jährige Fahrerin eines VW wurde am Montagabend, gegen 17.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Klostermoorer Straße leicht verletzt. Die Frau bremste auf der K8 abrupt ab, um nach links abzubiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte ein dahinter fahrender 26-Jähriger in einem Transporter aufgrund eines zu geringen Abstandes nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW auf. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 4.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell