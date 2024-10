Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Nach Unfall geflüchtet++Leichtverletzte Person bei Unfall +

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Nach Unfall geflüchtet+ Oyten. Auf der Kreuzung der Achimer Straße zur Straße An der Autobahn kam es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Renault.

Eine 50 Jahre alte Frau fuhr auf der Achimer Straße in Richtung Oyten. In der Gegenrichtung wollte ein 26 Jahre alter Fahrer von der L167 nach links in die Straße An der Autobahn abbiegen. Nach ersten Informationen übersah er den Renault der 50-Jährigen und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Anschließend setzte der 26-Jährige seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle.

Mehrere Zeugen hatten den Unfall beobachtet und konnten den Einsatzkräften Hinweise zu dem Transporter mitteilen. Im Verlauf konnte der beschädigte Transporter im Narzissenweg festgestellt werden. Erste Ermittlungen zu dem bis dahin unbekannten Fahrzeugführer führten schließlich zu dem 26-Jährigen.

Bei der Überprüfung des Mannes stellten sie fest, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins war. Er hat nun mit mehreren Strafanzeigen zu rechnen.

Die 50-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Leichtverletzte Person bei Unfall+ Ritterhude. Im Bereich der Anschlussstelle Ihlpohl ereignete sich am Sonntagabend gegen 19 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 25-Jähriger leicht verletzt wurde.

Der 25-jährige Fahrer eines Skoda wollte von der Straße Heidkamp nach links auf die A27 fahren. Er übersah dabei den Opel einer entgegenkommenden 41-jährigen Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die beiden Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

