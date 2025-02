POL-MFR: (186) Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2024 - Einladung zur Pressekonferenz am 27.02.2025

Fürth (ots) - Am Donnerstagnachmittag (20.02.2025) ereignete sich in einem Betrieb in der Fürther Hafenstraße ein schwerer Betriebsunfall. Zwei Männer wurden zwischen Metallteilen eingequetscht und verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 17:00 Uhr bei Arbeiten an einem schweren Stahlträger unter einer an einer Hallenkrananlage angebrachten Magnettraverse. Aus ...

mehr