Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (184) Betriebsunfall in der Hafenstraße - Zwei Personen schwer verletzt

Fürth (ots)

Am Donnerstagnachmittag (20.02.2025) ereignete sich in einem Betrieb in der Fürther Hafenstraße ein schwerer Betriebsunfall. Zwei Männer wurden zwischen Metallteilen eingequetscht und verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 17:00 Uhr bei Arbeiten an einem schweren Stahlträger unter einer an einer Hallenkrananlage angebrachten Magnettraverse. Aus bislang ungeklärter Ursache wurden die beiden Arbeiter (38, 57) zwischen Magnettraverse und Stahlträger eingequetscht. Hierbei erlitten sie schwere, im Fall des 38-Jährigen lebensgefährliche Verletzungen. Beide Männer kamen nach einer ersten medizinischen Versorgung an der Unfallstelle zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell