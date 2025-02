POL-MFR: (183) Brand einer Dachgeschosswohnung

Nürnberg (ots) - Am Mittwochabend (19.02.2025) ereignete sich ein handfester Streit zweier Männer in der Nürnberger Südstadt. Ein Mann schoss hierbei mit einer Schreckschußpistole. Gegen 18:30 Uhr gerieten in der Pillenreuther Straße zwei Männer im Alter von 25 und 46 Jahren in Streit. Die Streitigkeit entwickelte sich zu einer handfesten Auseinandersetzung in deren Verlauf die Männer mit Fäusten aufeinander ...

