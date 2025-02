POL-MFR: (181) Kinder/Jugendliche hantieren mit Böller - zwei Personen verletzt

Fürth (ots) - In der Nacht auf Dienstag (18.02.2025) brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Fürther Stadtteil Stadeln ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Der Einbrecher drang in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 07:30 Uhr über die Terrassentür in das Haus in der Spitzwiesenstraße ein. Aus dem Haus entwendete der Unbekannte anschließend Schmuck, ...

