Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mann leistet Widerstand gegen die Polizei

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (02.01.2025) nahm die Polizei einen 45-jährigen Mann fest. Hierbei leistete er Widerstand gegen die Beamten. Gegen 09.30 Uhr beleidigte und bedrohte der 45-Jährige zwei Mitarbeiter in einer Einrichtung in der Johannes-Rösle-Straße.

Aufgrund dessen verständigten diese die Polizei. Den Aufforderungen die Einrichtung zu verlassen, kam der Mann nicht nach.

Der 45-jährige verhielt sich sehr aggressiv gegenüber der Polizei. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin fest und brachten ihn in den Polzeiarrest. Hierbei beleidigte dieser die Polizisten und leistete Widerstand. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und Hausfriedensbruch gegen den 45-Jährigen.

