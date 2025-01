POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots) - Friedberg - Am vergangenen Montag (30.12.2024), gegen 21.00 Uhr, versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Jägerfeldstraße zu verschaffen. Der oder die Täter entwendeten nichts. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Westheim - Am gestrigen Dienstag (01.01.2025), gegen ...

mehr