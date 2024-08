POL Schwaben Nord: Unfallfluchten im Stadtgebiet

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am vergangenen Freitag (16.08.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 42-jährigen Radfahrerin und einem bislang unbekannten Radfahrer in der Meraner Straße. Gegen 17.45 Uhr fuhr die 42-Jährige auf dem Radweg in der Meraner Straße in südliche Richtung. Der ihr entgegenkommender unbekannte Radfahrer fuhr auf die 42-Jährige ...

mehr