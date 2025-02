Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (187) Polizeieinsatz im Fürther Stadtgebiet

Fürth (ots)

Eine Mitteilung mit bedrohlichem Inhalt löste am Samstagabend (22.02.2025) einen größeren Polizeieinsatz in Fürth aus. Die Maßnahmen konnten inzwischen ohne relevante Feststellungen reduziert werden.

Am frühen Abend ging eine Mitteilung ein, die einen unkonkreten bedrohlichen Inhalt hatte. Aufgrund der bevorstehenden Bundestagswahl ist die Polizei derzeit in erhöhtem Maße wachsam und sensibel. Aus diesem Grund war unmittelbar nach Eingang der Mitteilung eine größere Anzahl an Einsatzkräften im Fürther Stadtgebiet erkennbar unterwegs.

Die vor Ort festgestellten Tatsachen sowie die Gesamtumstände ergaben bislang keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefährdungslage. Demzufolge wurden die polizeilichen Maßnahmen inzwischen reduziert.

Die genauen Hintergründe der eingegangenen Mitteilung sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Erstellt durch: Christian Seiler

