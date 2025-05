Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Autoscheibe eingeschlagen

Germersheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen bislang Unbekannte eine Seitenscheibe eines in der Königsberger Straße in Germersheim geparkten Autos ein, wodurch Sachschaden in Höhe von 200EUR entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell