Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Schieben eines Autos Unfall verursacht

Weimar (ots)

Sonntag, kurz vor Mitternacht wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie ein Pärchen einen Pkw in Weimar-Schöndorf von einem Parkplatz schob und es dabei einen Knall gab. Die hinzugerufene Polizei konnte den Pkw schnell feststellen. An dem roten Opel waren entstempelte Kennzeichen angebracht, die gar nicht an den Pkw gehörten. Die zurück gelegte Wegstrecke abprüfend wurde in der Bruno-Apitz-Straße ein Pkw mit frischen Unfallspuren festgestellt. Beim Schieben waren die beiden 31- und 37-jährigen offensichtlich an dem parkenden Opel Astra hängen geblieben. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern entfernten sich die beiden vom Unfallort. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 1500 Euro geschätzt. Neben der Anzeigenaufnahme wurden die Kennzeichen sichergestellt und das Weiterschieben untersagt.

