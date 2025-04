LPI-J: "der frühe Vogel fängt den Wurm"

Stadtroda (ots) - Unbekannte beschädigten am frühen Sonntagmorgen eine Steinsäule in der Max-Schieferdecker-Straße in Stadtroda. Die Täter rissen die Abschlussplatte von der Säule, schmissen sie zu Boden und zerstörten sie dadurch. Die Polizei Saale-Holzland erbittet unter Angabe des Aktenzeichens ST/0087932/2025 sachdienliche Hinweise. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Saale-Holzland Telefon: 036428 640 E-Mail: ...

