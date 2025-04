LPI-J: Kurioser Auffahrunfall

Neckeroda (ots) - Am Samstagnachmittag befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Motorrad und seiner 39-jährigen Mitfahrerin die B85 aus Teichel kommend in Richtung Neckeroda. Hier überholte dieser nach Zeugenangaben drei Fahrzeuge, kam in der Folge in einer Linkskurve zu weit nach rechts und stürzte. Durch den Sturz wurden beide so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Jedoch bestand ...

