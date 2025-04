Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Verletzte bei Motorradunfal auf B85

Neckeroda (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Motorrad und seiner 39-jährigen Mitfahrerin die B85 aus Teichel kommend in Richtung Neckeroda. Hier überholte dieser nach Zeugenangaben drei Fahrzeuge, kam in der Folge in einer Linkskurve zu weit nach rechts und stürzte. Durch den Sturz wurden beide so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Jedoch bestand glücklicherweise für niemanden Lebensgefahr. Für die Unfallaufnahme musste die Bundesstraße circa eine Stunde halbseitig gesperrt werden. Am Motorrad entstand ein Schaden von ungefähr 1000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell