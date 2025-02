POL-HP: Heppenheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht.

Mühltal (ots) - Am Samstag (04.02.2025) wurde zwischen 11:15 Uhr und 12:30 Uhr ein grauer VW Golf durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die Fahrerin parkte den unbeschädigte Golf zunächst zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Markts in der Straße "An der Flachsröse". Im ...

mehr