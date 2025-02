Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Mühltal-Nieder-Ramstadt: Von Unfallstelle geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Mühltal (ots)

Am Samstag (04.02.2025) wurde zwischen 11:15 Uhr und 12:30 Uhr ein grauer VW Golf durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.

Die Fahrerin parkte den unbeschädigte Golf zunächst zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Markts in der Straße "An der Flachsröse".

Im Anschluss wurde das Fahrzeug zwischen 11:50 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz des nahe gelegenen Aldi-Markts in der Rheinstraße, gegenüber der dortigen DHL-Packstation, abgestellt.

Bei der Rückkehr an das Fahrzeug stellte die Fahrerin einen frischen Unfallschaden fest.

Am Golf entstand an der linken Fahrzeugfront ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 EUR.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06154 / 6330-0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Maier, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell