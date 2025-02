Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Zeugenaufruf - verletzter Jugendlicher nach Verkehrsunfallflucht in Heppenheim

64646 Heppenheim (Bergstraße) (ots)

Am Montag (03.02.2025) ereignete sich in der Bürgermeister-Metzendorf Straße in Heppenheim (Höhe Stadion) gegen 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Der jugendliche Fahrer des E-Scooters verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt.

Zeugen des Verkehrsunglücks werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim (06252 706-0) zu melden.

Berichterstatter:

Saul, POK (PSt. Heppenheim)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell