Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Unfall zwischen Gelenkbus und Notarztfahrzeug - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.12.2024, gegen 13.10 Uhr, streifte ein Gelenkbus beim Vorbeifahren ein auf der Straße stehendes Notarztfahrzeug. Aufgrund eines Rettungseinsatzes stand das Notarztfahrzeug unbesetzt in der Bahnhofstraße am linken Fahrbahnrand. Der 43-jährige Fahrer des Gelenkbusses befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Kirchstraße bzw. Schopfheimer Straße und beabsichtigte links an dem stehenden Notarztfahrzeug vorbeizufahren. Hierbei kollidierte er mit dem hinteren Teil des Gelenkbusses mit dem hinteren rechten Fahrzeugeck des Notarztfahrzeuges. Es wurde niemand verletzt. Durch die Kollision waren beide Fahrzeuge nur noch bedingt fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

